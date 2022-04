Drifting Home: il film ha una data d'uscita, ecco il nuovo trailer

Nel settembre del 2021 Netflix presentava con un primo trailer Drifting Home, lungometraggio animato realizzato dallo Studio Colorido che ha suscitato l’interesse di molti al momento della presentazione. A qualche mese di distanza, è stata finalmente confermata la data d’uscita, accompagnata da un nuovo poster ufficiale.

In seguito al discreto successo del film Miyo - Un amore felino, nato proprio dalla collaborazione tra Netflix e Studio Colorido, le due aziende presto torneranno con una nuova storia, che promette di essere leggera, ma al contempo ricca di mistero e avventura. Diretto da Hiroyashi Ishida, Drifting Home tratta di come Kosuke, Natsume e il loro gruppo di amici, guidati da un forte senso di scoperta verso un complesso di appartamenti che si dice essere infestato, si ritrovano improvvisamente coinvolti in un grande e inspiegabile mistero.

Una particolarità risiede nel fatto che anni prima, Kosuke e Natsume vivevano proprio in quel complesso di appartamenti. Questo porta i protagonisti a ricordare quei momenti, ed eventi o fenomeni che potrebbero aiutarli a dare senso a cosa accadrà. Dopo aver perso conoscenza infatti tutti i personaggi, e l’edificio stesso, si ritroveranno in mezzo all’oceano. Come specificato alla fine del trailer, e nel poster riportato in calce, il film arriverà su Netflix, contemporaneamente in tutto il mondo, il 16 settembre 2022.