Drifting Home: il nuovo film di Studio Colorido è da oggi su Netflix

Le produzioni Netflix stanno aumentando di anno in anno e da ormai diversi anni il colosso americano dedito allo streaming on-demand sta focalizzando molte risorse anche nei confronti dell'animazione giapponese. Nelle scorse ore, infatti, è uscito all'interno del catalogo Drifting Home.

Nei giorni scorsi Netflix aveva ricordato la data d'uscita di Drifting Home con un poster promozionale, promessa che ha mantenuto rilasciando il film nella giornata di oggi. Il nuovo lungometraggio dello Studio Colorido aveva fatto parlare di sé per gli splendidi paesaggi, punto forte del noto studio di animazione.

Per chi non avesse mai sentito parlare della pellicola, la sinossi de 'La Casa tra le Onde', il titolo in italiano, recita quanto segue: "In una fatidica estate alcuni amici si avventurano in un condominio abbandonato e si ritrovano all'improvviso tra le onde di un misterioso mare fermo nel tempo, tra centri commerciali demoliti e luna park galleggianti che sembrano fantasmi del passato."

Ricordiamo che il film, lungo all'incirca due ore, è disponibile sia in lingua originale con sottotitoli in italiano che doppiato. E voi, invece, che aspettative avete per questa nuova pellicola Netflix, siete curiosi di vederlo? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.