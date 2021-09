Drifting Home è il nuovo film dello Studio Colorido: trailer e uscita su Netflix nel 2022

Studio Colorido si è fatto notare spesso negli ultimi anni. Recentemente si è occupato dell'anime Burn the Witch, un film basato sulla nuova storia creata da Tite Kubo. In passato però ha lasciato il segno con Penguin Highway e A Whisker Away. Ora invece lo studio ha deciso di stringere una partnership con Netflix per Drifting Home.

Durante l'evento TUDUM, Netflix ha confermato alcuni progetti in arrivo, rivelando nuovi dettagli. Da una delle tante collaborazioni con degli studi d'animazione giapponesi nascerà Ame o Tsugeru Hyōryū Danchi, che sarà conosciuto in occidente come Drifting Home. Il film arriverà nel 2022 su Netflix in tutto il mondo, mentre in Giappone sarà proiettato anche nei cinema. Questo sarà il terzo lungometraggio di Studio Colorido che tornerà con alcuni elementi importanti.

A dirigere il film ci sarà Hiroyasu Ishida, che ha già lavorato su Penguin Highway. Il regista si occuperà però anche della sceneggiatura insieme ad Hayashi Mori (Cells at Work! Code Black) e Minaka Sakamoto (Babylon). Il character design è affidato al capo Akihiro Nagae (Fastening Days) e al supporto Fumi Kato (direttore delle animazioni di Penguin Highway). Alle musiche troviamo invece Umitaro Abe, che già si era occupato del primo film dello studio Colorido.

Il trailer di Drifting Home ci racconta per sommi capi la storia, quella di due ragazzini che, in una giornata estiva, si ritrovano a giocare nei pressi di un palazzo diroccato. Per uno strano e imprevedibile evento, il palazzo si ritroverà catapultato in mare e i due dovranno sopravvivere. Il contrasto tra i colori della loro vecchia vita da bambini e quella in mare spicca subito nel video disponibile in alto. Netflix ha anche rivelato un poster per Drifting Home disponibile in basso.

