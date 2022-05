Drifting Home, svelata la durata del nuovo film di Studio Colorido

Si sta avvicinando l'esordio di Drifting Home. Prodotto nell'ambito della collaborazione pluriennale tra Netflix e Studio Colorido, il film narra le vicende di Kosuke, Natsume e il loro gruppo di amici, che esplorando un complesso di appartamenti "infestati" si troveranno a dover risolvere un inspiegabile mistero.

I protagonisti Kosuke e Natsume anni prima abitavano proprio in quegli appartamenti, e la visita rievoca in loro ricordi del passato. Ricordi che potrebbero aiutarli a capire come sia stato possibile che loro, i loro amici e l'edificio siano stati trasportati improvvisamente nell'oceano.

La data d'uscita di Drifting Home è stata annunciata nell'ultimo trailer, e cadrà il 16 settembre 2022 salvo imprevisti. Il film sta ottenendo molta attenzione vista anche la popolarità del primo lavoro di Netflix e Studio Colorido insieme, ovvero Miyo - Un Amore Felino.

Pian piano stanno emergendo nuovi dettagli su Drifting Home, e stavolta è toccato alla durata complessiva del film. Come possiamo leggere nel tweet di @SugoiLITE, Drifting Home durerà complessivamente 2 ore, in cui sono sicuramente inclusi anche i titoli di coda che, solitamente, si aggirano sui 7-8 minuti di durata.

Ricordiamo che Drifting Home esordirà il prossimo 16 settembre in contemporanea in tutto il mondo su Netflix. Siete curiosi di vedere il nuovo lavoro di Studio Colorido?