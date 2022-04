Drifting Ner Cafè, Colpo Immortale e tanti altri nelle uscite GOEN di aprile 2022

L'inizio del nuovo mese viene festeggiato dall'editore italiano con succosi annunci. Con GOEN, continueranno alcune delle serie più amate e ne arriveranno altre attesissime dal pubblico italiano.

Dopo le uscite di fine marzo di GOEN, l'etichetta dedicata ai manga di RW Edizioni ha presentato le novità in arrivo dall'8 aprile 2022.

In attesa del debutto italiano di TONIKAWA, i lettori potranno proseguire la lettura con il Volume 4 di La Nuova Vita di Nina. Lo shojo Koyomi Minamori racconta di un amore nato quando i protagonisti avevano solamente 10 anni. Un affetto talmente profondo da andare anche oltre il tempo e la morte. Una storia impossibile trova conclusione.

Per la Manwha Collection, arriva Nobody Knows 6 d Lee Hyeon-sook. Lo shonen sentimentale sovrannaturale segue le vicende di Ban, che vive una vita normale fino a quando sua madre non ospita in casa un "parente lontano". Jin Wan però nasconde qualcosa di oscuro.

Prosegue Kasajiro Afferra Tatami con il terzo volume. Nell'avvincente miniserie storica ambientata nel Giappone dell'era feudlae, il poliziotto Kasajiro è alle prese con l'ex criminale Shinko. Non mancheranno neppure i cameo di Yamada Asaemon, il quale attende il suo incontro con un lupo solitario.

Altro arrivo è La corte dei cento demoni n.3. In questo josei, Ritsu eredita dei poteri da suo nonno. Assieme al demone guardiano Tempesta Blu, affronta strani eventi volti a risolvere un mistero. Con oltre 5 milioni di copie vendute in patria, l'opera ha vinto l'Excellence Price del Japan Media Art Festival.

Debutta Drifting Net Cafè, seinen drama di Shuzo Oshimi. La storia comincia in un net cafè, dove Toki Koichi, in attesa di diventare padre, incontra il suo primo amore ai tempi del liceo, Kaho. Tra i due nascono sentimenti ambigui, e dopo una violenta tempesta elettrica finiscono in un mondo parallelo. Riuscirà Koichi a sopravvivere a questo incontro e a tornare a casa?



Altro debutto è Colpo Mortale del maestro Jiro Matsumoto. Al culmine dell'epoca Edo, lo shogunato dei Tokugawa sta per tramontare. Un comune contadino deve affrontare una "selezione" tra gli uomini più forti del Giappone.

Arrivano anche Una Stanza di Felicità 4, School Live 4 e Mononokean l'imbronciato 4. Tra i titoli nuovamente disponibili ci sono Una stanza di felicità 1, La nuova vita di Nina 1 e School live 1. Ecco infine l'elenco delle ristampe: