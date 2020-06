Dropkick on My Devil! riceverà una terza stagione, è ufficiale

La seconda stagione di Dropkick on My Devil!, anime Crunchyroll anche conosciuto in Italia con il titolo Un calcio volante al Mio Demonio!, si è recentemente conclusa con la trasmissione della puntata speciale "Chapter Chitose". L'account Twitter ufficiale ha approfittato dell'occasione per ringraziare i fan e per fare un importante annuncio.

Nel corso della giornata di ieri il profilo social ha infatti confermato che verrà prodotta una terza stagione, condividendo questo messaggio: "Grazie a tutti per aver guardato la nuova stagione di Un calcio volante al Mio Demonio! Ci impegneremo sicuramente per realizzare una terza stagione il prima possibile, quindi non preoccupatevi e continuate a supportarci! Grazie ancora!".

Come potete vedere in calce, anche l'autore ha ringraziato i fan, scrivendo: "La seconda stagione dell'anime è stata fantastica. Grazie allo staff per l'impegno, sono felice che l'opera abbia superato il livello della prima stagione. Non vorrei sembrare esagerato, ma dal mio punto di vista la realizzazione è stata impeccabile. 100 punti all'adattamento anime! E grazie di cuore a tutti per averlo seguito!".

Il manga ha iniziato la serializzazione nell'aprile del 2012 e conta al momento 15 Volumi disponibili. La prima stagione è stata distribuita nel luglio del 2018, mentre la seconda è approdata in tutto il mondo pochi mesi fa e si è conclusa lo scorso 15 giugno. L'anime conta un totale di 23 episodi più uno speciale.

E voi cosa ne pensate? Avete seguito questa nuova stagione? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che i primi 12 episodi sono disponibili su Amazon Prime Video.