Dropkick on My Devil!: terza stagione confermata grazie al crowdfunding, uscirà nel 2022

Lo scorso giugno, subito dopo la conclusione della seconda stagione di Dropkick on My Devil, il team di produzione aveva confermato che sarebbe stato indetto un crowdfunding per finanziare la Stagione 3, con un traguardo minimo di 20 milioni di yen (circa €165.000). Oggi, i ragazzi di Studio Nomad hanno finalmente aggiornato i fan sulla situazione.

Il crowdfunding ha raggiunto la somma richiesta in poco più di 33 ore, registrando donazioni pari a 21 milioni di yen, ed è ora prossimo a superare il traguardo dei 30 milioni. Attraverso un post pubblicato sul profilo Twitter ufficiale dell'anime, lo studio ha annunciato che la terza stagione di Dropkick on My Devil!, intitolata Dropkick on My Devil! X, uscirà nel corso del 2022.

Vi ricordiamo che il manga di Dropkick on My Devil, anche conosciuto in Italia come Un Calcio Volante al mio Demonio!, ha iniziato la serializzazione nell'aprile del 2012 e conta al momento 15 Volumi disponibili. La prima stagione dell'anime è stata distribuita nel luglio del 2018, mentre la seconda è approdata in tutto il mondo lo scorso aprile e si è conclusa poco prima dell'inizio dell'estate. L'anime conta un totale di 23 episodi più uno speciale.

E voi cosa ne pensate? Avete seguito le prime due stagioni? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che i primi 12 episodi dell'anime sono disponibili su Prime Video.