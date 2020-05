DuckTales: l'ultimo episodio omaggia il mondo dei manga e dell'animazione nipponica

Non mancano poi dei riferimenti ad altre opere come Akira ed Itano Circus , e come potete vedere nei post in calce all'articolo, i fan sono rimasti entusiasti dalla sconfinata serie di richiami inseriti dagli autori di DuckTales.

Se vi foste persi l'ultima trasmissione di Ducktales, ci pensiamo noi a riportarvi gli spunti più rimarchevoli. Per cominciare, uno dei personaggi introdotti in questo episodio è l'ispettore Tezuk a. I fanatici del fumetto giapponese sapranno benissimo che si riferisce al maestro Osamu Tezuka, autore di un'opera seminale come Astro Boy, che all'interno della puntata viene presentato come il Dio dei manga.

