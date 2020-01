Due ammiratrici di Askeladd: 'Vogliamo più fanservice!', e l'autore risponde su Twitter

L'adattamento anime di Vinland Saga è stato un successo, e fin qui niente di nuovo. La serie, già in crescita dopo la messa in onda del chiacchieratissimo episodio 14, ha subito un forte boost in popolarità dopo la trasmissione del season finale, diventando velocemente una delle più apprezzate del 2019.

Ovviamente il successo del seinen ha portato ad un aumento sempre maggiore del bacino d'utenza, finendo per affascinare anche una buona parte del pubblico femminile. Proprio a questo proposito, l'autore Makoto Yukimura si è trovato di fronte ad un'inusuale richiesta avanzata da due fan, inerente alla totale mancanza di fanservice verso il loro personaggio preferito: Askeladd.

Le ragazze, come potete vedere in calce, hanno scherzato un po' twittando: "Peccato non essere riuscite a vedere Askeladd a petto nudo, ma per lo meno la sua armatura evidenzia gli addominali, quindi immagino che ci dovremo accontentare". Dopo aver addirittura richiesto che Yukimura riportasse in vita il loro personaggio preferito pur di vedere gli addominali, l'autore ha fatto un passo in avanti rispondendo con leggerezza: "Sono contento che vi godiate il manga in questo modo, non vedo nulla di male in quello che avete scritto!". Chissà che in un capitolo futuro il mangaka non le accontenti con qualche flashback.

Vi ricordiamo che il nuovo anime di WIT Studio si è concluso nel mese di dicembre ed è completamente disponibile su Amazon Prime Video. Nel caso in cui voleste saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione di Vinland Saga.