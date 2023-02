Altri due anime fermate dal Covid-19: ecco quali sono le serie colpite

Nelle ultime settimane il Covid-19 è tornato a far paura, anche per via delle basse temperature e dei malanni stagionali. A risentire di questa situazione è in particolare l'industria animata giapponese. L'ondata di pandemia ha causato infatti nuovi ritardi.

Lo stop più eclatante ha sorpassato il peggio. L'anime di NieR Automata sta per tornare a breve, ma altri franchise devono ancora affrontare il Covid-19. In particolare, da non molto sono stati annunciati due importanti stop. La seconda stagione di Bofuri e Spy Classroom devono salutare momentaneamente gli spettatori.

La difesa infinita di Bofuri non è stata sufficiente a fermare il Covid-19. A causa del dilagare della pandemia, l'episodio 7 di Bofuri: I Don't Want to Get Hurt, so I'll Max Out My Defense Stagione 2 sarà posticipato dalla programmazione originale. La serie anime tornerà tra due settimane, più precisamente l'8 marzo 2023. Ecco la locandina di Bofuri Stagione 2.

Come Bofuri 2, anche la produzione di Spy Classroom ha subito un duro colpo. L'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha causato anche in questo caso uno slittamento. L'ottavo episodio dell'anime sarebbe dovuto andare in onda in 23 febbraio, ma l'imprevisto ha costretto lo staff a posticipare la trasmissione al 2 marzo. Vi salutiamo lasciandovi al trailer di Spy Classroom.