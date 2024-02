Due anime memorabili che hanno proposto un registro visivo assolutamente rivoluzionario

In un medium come quello dell'animazione in cui si cerca di simulare i movimenti della realtà e renderli credibili, sia in presenza che in assenza di un grado di verosimiglianza, è chiaro che il registro visivo rappresenti lo strumento centrale con cui gli animatori sviluppano le istanze del racconto. Ma questi due anime vanno decisamente oltre.

Ogni qualvolta si pensa all'industria dell'animazione giapponese, e soprattutto a quella contemporanea, ci si sofferma (anche legittimamente) sui modi in cui gli artisti inglobano le evoluzioni estetiche digitali in una cornice comunque “tradizionale” come è quella degli anime, e quindi ontologicamente “contraria” alle derive tridimensionali della computer grafica. E non è un caso che proprio i prodotti d'animazione, e gli studi che sono preposti a realizzarli, che hanno sposato più apertamente questa contaminazione di stili e di forme estetiche siano stati in grado di catalizzare l'attenzione degli spettatori, e di ritagliarsi uno spazio singolare nell'immaginario collettivo, così come nel panorama produttivo nipponico (e forse anche mondiale), tanto da decretare per chi lo realizza un'immagine assolutamente “autoriale”, alla pari di quel che accade negli orizzonti del cinema live-action.

E in ambito nipponico, anche e soprattutto televisivo, nessuno è stato oggetto di questa rivalutazione simbolica come è accaduto per Masaaki Yuasa, di cui Ping Pong The Animation (2014, Tatsunoko Production) appare come il manifesto artistico più importante e lucido. Il tal senso, gli elementi che rendono l'adattamento dell'omonimo manga di Taiyō Matsumoto così egualmente memorabile ed avveniristico sono tanti, e non li ritroviamo “solamente” nella fedeltà mostrata dall'animatore verso i registri grafici del mangaka. Anzi, proprio in riferimento alla traduzione animata del fumetto, va qui esaltata la capacità di Yuasa non solo di individuare la chiave estetica ideale per restituire sullo schermo tutti i linguaggi dell'opera originale, ma di intersecarli con la natura più intrinseca della sua stessa espressione artistica.

Qui la scomposizione interna dell'inquadratura, unita al tratteggio sincopato con cui gli animatori della Tatsukono (che poi in realtà sono gli stessi della Science SARU fondata dall'autore insieme ad Eunyoung Choi) delineano le corporeità anomale dei personaggi, permette all'opera di riportare all'interno di un solo cut quella parcellizzazione dell'immagine e delle azioni con cui Matsumoto tende a scomporre le tavole – e le vignette in cui si suddividono – fino a trovare nelle logiche del montaggio interno - vale a dire quello che consente ad una sola inquadratura di mettere in comunicazione più piani senza ricorrere allo stacco – il cuore simbolico (e tematico) dell'iconico manga. Un'opera, che come abbiamo visto nell'articolo in cui indichiamo i tre anime immortali che meriterebbero di essere visti da ogni amante dell'animazione, pone lo sperimentalismo, in piena continuità con Le situazioni di lui e di lei, come segno e metafora del suo andamento estetico. E di tutti i registri, le istanze e i temi che incorpora nel suo racconto.

L'altra opera che fa della sperimentazione il codice da cui ramifica tutti i suoi linguaggi, anche e soprattutto quelli narrativi, non può che essere The Sky Crawlers – I cavalieri del cielo. Il film diretto da Mamoru Oshii nel 2008 ci appare come la summa di ogni pensiero, riflessione e registro espressivo che il grande autore nipponico ha proposto nel corso della sua carriera, sin da quando ha dato vita con Dallos (1981) alle pratiche produttive degli OVA. Ciò che cattura immediatamente l'attenzione non è solo la naturalezza con cui il regista sovrappone la speculazione filosofica che lo ha sempre contraddistinto con i temi del romanzo di Hiroshi Mori, ma in particolare la lucidità con cui il cineasta se ne serve qui per estendere gli orizzonti estetici del suo cinema, soprattutto quelli relativi alla verosimiglianza del movimento e alle contaminazioni con le grammatiche tridimensionali.

Qui ogni volta che i kildren - ovvero ragazzi modificati geneticamente in modo da interrompere i processi dell'invecchiamento e costretti quotidianamente a partecipare ad un gioco mortale pur di soddisfare le esigenze dei potenti – prendono posto sui loro rispettivi velivoli e scatenano l'inferno bellico tra i cieli del Giappone, è come se l'anime entrasse in un'estetica anomala, a metà tra il videoludico e il cinematografico, in cui Oshii arriva ad offrire un'immagine potente, e senza precedenti nell'animazione nipponica, di quel fotorealismo a cui ha dedicato buona parte della sua attività artistica. E che ha ispirato un'intera generazione di animatori – come ad esempio Takeshi Honda, il responsabile delle animazioni de Il ragazzo e l'airone – che ha visto nel grado di verosimiglianza dell'immagine animata la via per estendere – e far evolvere – gli orizzonti espressivi degli anime.