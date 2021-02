Due anni di Demon Slayer: arriva la celebrazione con un poster speciale

Da quasi sconosciuto, nel 2019 Ufotable propose alle emittenti televisive la prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. I primi episodi dell'anime innescarono un certo aumento di popolarità, che però doveva confrontarsi con titoli come L'Attacco dei Giganti stagione 3 e One-Punch Man stagione 2.

Tuttavia, durante la seconda fase della trasmissione, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba esplose definitivamente in particolare con il magnifico episodio 19 che lo ha poi consacrato all'olimpo dei manga. Essendo ormai entrati nel 2021, vuol dire che sono passati quasi due anni dall'uscita di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba stagione 1. L'evento di San Valentino ha mostrato l'arrivo della stagione 2 di Demon Slayer con un trailer, ma anche tanto altro.

Nella presentazione in streaming c'è stato infatti un momento in cui si è parlato delle celebrazioni per il secondo anniversario di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba con un poster inedito, visibile nel tweet in basso. Vediamo i quattro protagonisti Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke insieme a Rengoku, protagonista indiscusso di Demon Slayer Movie: Infinity Train, vestiti di tutto punto in una via in stile giapponese con cartelloni e case di legno, insieme alle immancabili lanterne.

Non capita di certo tutti i giorni di vedere i protagonisti così abbigliati. Intanto i fan si stanno scatenando sui social per il ritorno dell'anime di Demon Slayer.