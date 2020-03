Due anni fa terminava l'anime di Dragon Ball Super

Il ritorno di Goku sul piccolo schermo in formato di serie televisiva, con Dragon Ball Super, venne accolto con grande clamore dalla community dedita al capolavoro di Akira Toriyama. Eppure, dal termine degli oltre cento episodi del sequel di Dragon Ball Z sono passati ormai ben 2 anni.

Più correttamente, nella giornata di ieri si celebrava il secondo anniversario dalla fine dell'anime, ovvero con il termine dell'episodio 131. Da allora sono state molteplici le voci che sussurravano di un ulteriore seguito di Dragon Ball Super in produzione che, veritiere o meno, non approderà quasi sicuramente in questo 2020. In questo caos di voci di corridoio, inoltre, si è speculato persino su una possibile colpa di Toriyama nel mancato annuncio dell'anime.

Il sensei, ormai prossimo ai 65 anni il prossimo 5 aprile, ha ancora molte storie da raccontare o almeno è questo che si evince dalla fortissima volontà di TOEI Animation di continuare a oltranza uno dei franchise più floridi al mondo. Ed è stata proprio la popolarità del brand a spingere ulteriormente i rumors in merito alla produzione di Dragon Ball Super 2 che, quasi certamente, approderà prima o poi. A tal proposito, vi suggeriamo di continuare a rimanere sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi nessuna novità sul futuro di uno dei capolavori della storia della cultura nipponica.

E voi, invece, avete metabolizzato che sono passati già ben due anni dal termine dell'anime? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.