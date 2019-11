Due degli antagonisti più iconici di Vento Aureo prendono vita in questi stupendi cosplay

Nella quinta saga, e stagione, de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, l’antagonista principale è indubbiamente Diavolo, tuttavia sono presenti molti altri gangsters che con i loro Stand hanno creato non poche difficoltà a Giorno e ai suoi compagni.

Di fronte ai piani di una fazione dell’organizzazione mafiosa italiana, Passione, che ha come obiettivo quello di uccidere Diavolo, Giorno e i suoi amici/alleati vogliono inizialmente fermarli e anche salvare la figlia del boss, Trish. Proprio per la varietà e le diverse caratteristiche dei membri, un fan ha deciso di dedicare due splendidi cosplay ai personaggi di Risotto e Melone.

L’utente @spellcardrules ha condiviso sul suo profilo Instagram, l’immagine che potete trovare in fondo alla pagina, in cui mostra le sue interpretazioni di Risotto e Melone, due degli antagonisti principali di Vento Aureo. Tramite i loro Stand, Baby Face e Metallica, hanno cercato di liberarsi di Diavolo, presentato in questo artwork da parte di un animatore, per ottenere il controllo dell’intero gruppo Passione.

Baby Face è uno degli Stand più complessi da comprendere. Appare sotto forma di un computer, e su volere del suo portatore è in grado di produrre un essere che colpirà direttamente l’avversario scelto da Melone stesso. Per quanto riguarda il potere di Risotto, Metallica, può essere paragonato al villain per eccellenza degli X-Men, Magneto, vista la sua capacità di manipolare il metallo. Insomma due Stand molto validi, e sicuramente tra i più strani mai visti nelle avventure della famiglia Joestar.

Ricordiamo che Vento Aureo si è conclusa da alcuni mesi, e per chi fosse interessato può trovare un rapido recap delle stagioni precedenti.