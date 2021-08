Due cosplay di Makima da Chainsaw Man a confronto: le foto di Hane Ame e Monpink

La popolarità di Chainsaw Man cresce sempre di più. Il manga di Tatsuki Fujimoto, al momento in pausa dopo la conclusione della prima parte, non ha ancora visto il proprio anime in onda. Eppure ormai l'opera sembra essere diventata più famosa anche senza questa importante spinta.

Sicuramente ha aiutato il fatto che il manga sia un'opera breve per il momento, oltre al fatto che nelle scorse settimane Studio MAPPA ha condiviso il primo trailer di Chainsaw Man, visto numerose volte e rimbalzato su tutte le chat degli appassionati di anime e manga. In attesa quindi che Fujimoto riporti su carta i suoi personaggi, Denji e gli altri prendono vita grazie a svariati cosplay.

Proprio la presenza di questi travestimenti sui vari social di modelli e modelle indica quanto sia diventato popolare il manga. Negli ultimi giorni è stata la famosa Jessica Nigri a vestire i panni del Chainsaw Man con un cosplay, mentre sempre di recente altre due cosplayer asiatiche si sono cimentate su un particolare personaggio.

Hane Ame e Monpink hanno presentato ai fan nello stesso periodo dei cosplay di Makima, l'enigmatica donna che accoglie Denji nelle fila dell'organizzazione di cacciatori di diavoli. Nelle foto in basso potete quindi osservare due versioni della donna dai capelli rossi con la tipica divisa dell'agenzia governativa.