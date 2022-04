Due divertenti cosplay lowcost di Loid e Yor, i protagonisti di Spy x Family

Nel 2019 fece subito furore Spy x Family, manga di Tatsuki Endo che ottenne visite su visite, fino a raggiungere il milione e superarlo, su Shonen Jump+. Arrivato poi anche su MangaPlus in inglese e altre lingue, la storia di questa famiglia di spie è diventata un successo mondiale, guadagnandosi anche l'uscita in versione tankobon.

È stato necessario attendere l'inizio di aprile per godersi il primo episodio di Spy x Family, che anche in versione animata ha ottenuto un largo consenso. Tutti sono pazzi della famiglia Forger, a partire dalla piccola Anya, la bambina capace di leggere nel pensiero altrui. Non è lei la protagonista - almeno relativamente - di due cosplay realizzati dal geniale Lonelyman, noto cosplayer che propone sulla sua pagina Instagram dei cosplay low cost.

Lonelyman si è concentrato infatti su due post diversi con un cosplay di Loid e un cosplay di Yor, entrambi realizzati come solo lui sa fare. Nel primo, veste i panni della spia e, dipingendosi la spalla, realizza anche Anya. Nella seconda foto invece utilizza degli utensili da cucina per realizzare un cosplay low cost di Yor molto divertente.

E se volete una Anya fatta come si deve, Kanalyss ha pensato a voi: ecco un cosplay dolce di Anya dall'anime.