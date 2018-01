Due filmati ci mostrano i disegni di Fairy Tail realizzati da Mashima durante il NYCC 2017

A distanza di molti mesi dalla conclusione di Fairy Tail , i fan del senseiattendono con impazienza di conoscere la prossima opera del mangaka, che dovrebbe esordire già durante il corso del 2018.

Secondo quanto riportato dal portale di informazione Anime News Network, il mangaka parteciperà alla 45a edizione del cosiddetto Angoulême International Comics Festival, una kermesse francese ove si terrà una commemorativa esibizione di Fairy Tail. Solo qualche mese fa, invece, il sensei aveva partecipato al , dove ha tenuto un panel e diverse sessioni di disegno.



A tal proposito, l’editore Kodansha USA ha diffuso in rete una serie di registrazioni per mostrarci una parte dei lavori realizzati dal mangaka durante l’evento newyorkese. Ve li proponiamo in calce all’articolo, assieme ad un’interessante videointervista tenuta allo stesso Mashima.New York Comic-Con 2017

Serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Magazine di Kodansha, Fairy Tail segue le avventure di Natsu Dragneel e della gilda di maghi più scatenata del mondo: Fairy Tail appunto. Lanciato nell’agosto 2006, il manga si è concluso lo scorso luglio col capitolo 545. Raccolta in 63 volumetti, l’opera è disponibile anche in Italia grazie all’editore Star Comics, che di recente ne ha pubblicato il 53° tankobon. Il fumetto ha ispirato anche una lunga serie televisiva, svariati OVA e due film d’animazione.