I due grandi problemi che impediscono a Solo Leveling di diventare un anime

"Perché non viene realizzato un adattamento anime di Solo Leveling?", è questa la domanda che ormai da anni si pongono milioni di appassionati di quella che è, a conti fatti, una degli migliori opere fantasy degli ultimi vent'anni.

Il manhwa di Chu-Gong del resto ha già raggiunto il pubblico internazionale, incassa molto grazie al merchandising ed è da quasi due anni l'opera più popolare del gigantesco subreddit r/Manga. Tra l'altro, la petizione per l'adattamento anime di Solo Leveling ha recentemente superato le 85.000 firme e si avvicina velocemente al traguardo delle 100.000. L'opera è un successo di critica e pubblico, e visti i potenziali incassi, un adattamento televisivo dovrebbe essere una pura formalità.

Quando iniziarono a girare le voci riguardanti i Crunchyroll Originals molti pensarono che l'annuncio fosse ormai alle porte, ma dal Giappone scelsero invece di produrre altre tre serie sudcoreane: Tower of God, Nobless e The God of High School. Perché Solo Leveling non è presente? Per due ragioni, secondo alcuni utenti del subreddit ufficiale.

La prima riguarda il fronte animazioni. Il manhwa di Solo Leveling presenta uno stile artistico inconfondibile, ed ogni tavola è disegnata con un'attenzione ed una cura ai dettagli maniacale. L'adattamento di un'opera così corposa richiederebbe un esborso economico molto alto, ed attualmente gli unici studi di animazione in grado di assumersi questo rischio sono a lavoro su altre opere altrettanto redditizie.

La seconda ragione è la più problematica, e riguarda invece il modo in cui viene dipinto il Giappone nell'opera di Chu-Gong. La gilda degli Hunter giapponesi viene ridicolizzata in uno degli archi narrativi più avanzati, ed in particolare due dei suoi componenti più importanti vengono dipinti come personaggi egoisti e crudeli, in contrapposizione a quelli delle migliori gilde sudcoreane. Secondo alcuni utenti, la gelosia del pubblico giapponese verso la propria cultura difficilmente potrebbe portare alla realizzazione di una serie di questo tipo.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un anime di Solo Leveling? Fateci sapere quale studio preferiste vedere in carica della produzione lasciando un commento nel riquadro sottostante!