Due milioni di copie in circolazione per Spy x Family: è il manga più consigliato del 2019

Con poco più di 20 capitoli pubblicati e appena 3 Volumi disponibili, il capolavoro di Tetsuya Endo "Spy x Family" è riuscito a oltrepassare il muro dei 2 milioni di copie in circolazione. Il traguardo, già di per sé straordinario, ha reso molto felice l'autore, che stava da poco festeggiando altre due incredibili notizie.

La prima è che Spy x Family si è guadagnato il titolo di "manga più consigliato dalle librerie giapponesi del 2019", battendo la concorrenza di Chainsaw Man (2°) e Bisque Doll (3°). La seconda invece è che la sua opera ha addirittura conquistato un posto tra i candidati ai Manga Taisho Awards 2020, uno dei premi annuali più ambiti dagli autori giapponesi.

Spy x Family riuscì a piazzare più di un milione di copie nei primi otto mesi di vita, un risultato incredibile per un'opera con pubblicazioni quattordicinali. L'incredibile crescita in popolarità del fumetto convinse Shueisha a puntare maggiormente sull'opera di Endo, impegno che a quanto pare starebbe iniziando a dare i propri frutti.

Spy x Family racconta la storia di una spia obbligata a "costruirsi una famiglia" per completare una missione. Twilight, questo il nome in codice del protagonista, decide di adottare una bambina di 6 anni ed iniziare una relazione con l'impiegata ventisettenne Yor, pensando di compiere così il primo passo verso l'ennesimo lavoro ben svolto. Le due persone da lui scelte però sono tutt'altro che normali: Anya, la bambina, è una vecchia cavia da laboratorio in grado di leggere nel pensiero, mentre Yor, la finta moglie, è in realtà un'abilissima assassina sotto copertura. Il racconto segue i canoni dei classici lavori action comedy, ma è stato principalmente elogiato per via della caratterizzazione dei tre protagonisti.

