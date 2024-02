Due noti leaker sono stati arrestati in Giappone per violazione delle leggi sul copyright

Due noti leaker sono stati arrestati ieri in Giappone dalla polizia prefetturale di Kumamoto con l'accusa di aver violato le leggi sul copyright. Secondo gli inquirenti, i sospettati avrebbero diffuso illegalmente delle immagini di Shonen Jump prima della data di uscita ufficiale della rivista, portando così alla circolazione di scan illecite.

L'investigazione sui due uomini, come tipico di tutte le attività investigative, andava avanti da tempo, tanto che i fatti per cui i sospettati sarebbero stati ieri incriminati risalgono all'inizio dello scorso anno. Come riportato dalla polizia di Kukamoto “nel mese di marzo del 2023 i due indagati hanno postato su internet una serie di immagini prelevate dalla popolare rivista di Shueisha, Shonen Jump, rendendo così i dati disponibili al pubblico ancor prima della loro uscita ufficiale”. Tra i sospettati figurerebbe anche Musa Samir, il proprietario della compagnia Japan Deal World LLC con sede nel quartiere Kita-ku di Tokyo, il quale proprio lo scorso 31 gennaio si sarebbe servito di uno smartphone per fotografare e riprodurre senza il consenso di Shueisha delle immagini della rivista circa cinque giorni prima della sua distribuzione nei negozi e nelle edicole del paese.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, i due infatti avrebbero ottenuto una copia di Shonen Jump da un negozio alcuni giorni prima che lo stesso esercizio commerciale potesse distribuire ufficialmente la rivista. Generalmente, data la distribuzione sul suolo nazionale, Shueisha manda in stampa le tavole dei vari manga che edita diversi giorni prima della data di uscita ufficiale del numero settimanale, per poi spedire le varie copie a tutti quei negozi che si occuperanno fisicamente della vendita al dettaglio della rivista.

Capita, però, che alcuni commercianti, vuoi per necessità economiche o per favori personali, inizino a mettere in commercio le copie ancor prima della data assegnata loro da Shueisha. In questo modo i supposti leaker, avendo la possibilità di leggere e di venire a conoscenza dei contenuti dei capitoli presenti in un determinato numero della rivista in largo anticipo rispetto al pubblico, sfruttano tale occasione per diffondere illegalmente non solo le informazioni relative agli eventi di un determinato manga, ma in particolare per mettere in circolazione le stesse pagine della rivista, macchiandosi a tutti gli effetti di una chiara violazione delle leggi sul copyright.

Il tema, proprio negli ultimi anni, sta acquisendo sempre più risonanza, e i motivi sono diversi: in un mercato estremamente competitivo come quello fumettistico, dove anche i manhwa si stanno conquistando sempre più spazio in Giappone e dove gli utenti tendono a leggere i contenuti direttamente sul web (senza quindi acquistare la pubblicazione ufficiale) gli editori nipponici necessitano di puntare sulla qualità dei loro contenuti – e soprattutto sulla fidelizzazione dei consumatori – per poter conservare le loro posizioni nel settore, ma se i loro manga, in particolare quelli di maggior richiamo popolare, vengono letti e consumati con largo anticipo prima ancora della messa in commercio della rivista, è chiaro che i danni economici arrivino ad assumere delle dimensioni mastodontiche, motivo per cui si rende necessario agire per vie legali in modo da arginare la circolazione diffusa e incontrollata delle loro proprietà intellettuali sul web.

In questo senso, la polizia giapponese ha fatto sapere che le operazioni non sono terminate con l'arresto dei due sospettati, tanto che le forze dell'ordine starebbero indagando anche su tutti quei profili twitter e sui siti online che hanno pubblicato illegalmente delle scan di Shonen Jump. Molti ritengono che alcuni account X, soprattutto quelli che tendono a diffondere le immagini relative ai principali manga shōnen di Shueisha (tra cui figurerebbero, ad esempio, quelle note pagine che hanno pubblicato pochi giorni fa le immagini spoiler di Jujutsu Kaisen 249) siano sotto le lenti degli inquirenti, in un'indagine che promette di scardinare per sempre il fenomeno dei leak, ormai percepito come endemico.