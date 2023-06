Due nuove serie su Weekly Shonen Jump: ecco i prossimi manga della rivista

Il 2023 di Weekly Shonen Jump vedrà la conclusione di diverse serie. Oltre i nomi che non riescono a catturare l'attenzione dei lettori nei sondaggi o nella vendita dei volumi, ci sono diversi manga che termineranno naturalmente, avendo raggiunto il culmine della loro storia e non necessitando di altri allungamenti.

È quindi fondamentale per la rivista avere sempre dei ricambi a disposizione, facendo uso della pletora di autori che vogliono scrivere per Weekly Shonen Jump. Tra esordienti e vecchie conoscenze di successo, quest'anno sono tornati gli autori di Food Wars e Kuroko's Basket, ma non basta. Infatti, nelle prossime settimane faranno il loro debutto due nuove serie.

La prima serie è "Asumi Kakeru" di Kawada, già autore di Hinomaru Zumo, uno dei manga di Weekly Shonen Jump che ha ricevuto un anime negli scorsi anni. Non è noto se si tratterà di uno spokon puro come il suo predecessore, ma la preview mostra il protagonista con alcuni guanti che implicano il coinvolgimento di un'arte marziale o della MMA e una donna che sembra un'allenatrice. Il manga partirà nel #29 di Weekly Shonen Jump, numero che verrà distribuito in inglese su Manga Plus domenica 18 giugno 2023.

Una settimana più tardi, quindi domenica 25 giugno 2023, partirà la seconda serie. "Icehead Girl" è scritta e disegnata da Ikuo Hachiya e ha come protagonista una ragazza, ma non è noto ancora quale sarà il tema principale della serie. Chissà se uno dei posti verrà preso dalla fine di Mashle o se verrà cancellata anche qualche altra serie dalla rivista, in attesa del ritorno di ONE PIECE dalla sua lunga pausa. E voi seguirete queste due serie?