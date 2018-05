Due nuovi manga esordiranno sulle pagine di Shonen Jump durante il mese di maggio 2018!

Attraverso il 23° numero di Weekly Shonen Jump edito da Shueisha apprendiamo che il magazine, nel corso del mese corrente, accoglierà i nuovi manga scritti da Masayoshi Satoshō e Kazusa Inaoka. Tutti i dettagli dopo il salto!

Intitolato Momiji no Kisetsu (traducibile con "L’ora dello Shogi di Momiji", un gioco di parole che purtroppo comprenderanno solo i lettori nipponici), il manga di Masayoshi Satoshō esordirà nel 24° numero della rivista, che secondo i dati in nostri possesso dovrebbe raggiungere le fumetterie nipponiche già durante la prossima settimana, ossia il 14 maggio.



Va segnalato che il sensei Satoshō ha già pubblicato un manga che presentava lo stesso titolo - scritto tuttavia in maniera differente - sul magazine Shonen Jump GIGA di Shueisha. La nuova opera, secondo quanto rivelato da Shonen Jump, sarà incentrata su un giovane uomo che mira a diventare un giocatore professionista di shogi e, di conseguenza, a partecipare al prestigioso Torneo Ryūō.



Disegnato da Inaoka, Kimi wo Shinryakuse yo! (Invade You!) esordirà invece su Shonen Jump il prossimo 21 maggio, sulle pagine del 25° numero della rivista. Anche in questo caso, il sensei Inaoka ha già realizzato un altro manga con lo stesso titolo e pubblicato sulla rivista Shonen Jump GIGA.

In attesa di potere conoscere ulteriori dettagli sulla trama e sui protagonisti delle nuove opere che faranno presto capolino sulla più rinomata rivista nipponica, vi proponiamo di seguito le prime immagini ufficiali pubblicate dall'editore.