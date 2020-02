Due personaggi tornano insieme dopo tanto tempo in L'Attacco dei Giganti capitolo 126

La fase finale di L'Attacco dei Giganti è ormai in scena da un po' ma il manga sembra sempre più vicino alla conclusione. C'è stata infatti una notevole accelerazione nel capitolo 126 di L'Attacco dei Giganti, pubblicato a inizio mese su Bessatsu Shonen Magazine e Crunchyroll. Qui, tanti personaggi si sono reincontrati dopo diverso tempo.

Dopo la reunion che ha coinvolto la Legione Esplorativa c'è stata anche un altro strano incontro. Due personaggi che non si vedevano da anni ma che hanno fatto parte contemporaneamente della squadra di incursione di Marley. Stiamo parlando di Reiner Braun e Annie Leonhart, i due ragazzini diventati guerrieri marleyani e possessori del potere dei giganti.

Annie è fuggita dalla prigione con Hitch ma viene poi avvicinata da Connie e Armin, decidendo di unirsi a loro per salvare il mondo. Il gruppo raggiunge poi Reiner, svenuto in una casupola di Shiganshina dopo aver esaurito le energie nello scontro con Eren poche ore prima. I due ragazzi sono gli ultimi rimasti di quel gruppo di quattro persone che anni prima mise piede a Paradiso per trovare il Gigante Originale e non si vedevano da anni, da quando Eren sconfisse Annie.

L'Attacco dei Giganti proseguirà col capitolo 127 che sarà pubblicato tra pochi giorni, sul Bessatsu Shonen Magazine numero 4.