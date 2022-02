Belle: ecco 2 poster in esclusiva, aspettando la nomination agli Oscar

Gli Oscar sono uno degli appuntamenti cinematografici più importanti dell'anno, se non il più importante. La passerella di Los Angeles attira l'attenzione di tutto il mondo, difficile negarlo, e raggiungere il palco è un sogno per chi si lancia in questo settore. Mamoru Hosoda ci è andato vicino più volte, e ora ha un'altra chance con Belle.

Il pluripremiato regista e che ha già ricevuto in passato delle nomination agli Oscar grazie a film come Wolf & Children, Mirai e The Boy and the Beast, potrebbe sperare ancora una volta nella statuetta. Belle arriverà in Italia nel corso del 2022, il 17 marzo per la precisione, mentre in Giappone è stato già proiettato a luglio scorso, data che lo rende quindi uno dei titoli in corsa per il premio. In attesa di conoscere tutte le nomination, il film continua a essere pubblicizzato per il suo arrivo a breve nel nostro paese.

Anime Factory condivide due nuove locandine su Belle, con la protagonista Suzu al centro dei vari poster, non soltanto nella sua forma reale ma anche con l'immagine che si è creata nella sua vita parallela. Un dualismo che sarà importante nella storia di Mamoru Hosoda. Intanto Belle è stato candidato anche agli Annie Awards, testimonianza della bontà e delle chance del lavoro del famoso regista.