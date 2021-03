La fine di due protagonisti de L'Attacco dei Giganti 138 in una fan art commovente e tetra

La morte è sempre dietro l'angolo in L'Attacco dei Giganti, e a volte attendono destini peggiori della morte. A diversi personaggi è toccato il primo destino, ad altri il secondo, ma con gli ultimi eventi scritti e disegnati da Hajime Isayama si pensava che ci sarebbe stato un limite alle vittime di questa crudele guerra.

Eren Jaeger si è rialzato ancora una volta in L'Attacco dei Giganti 138 mentre l'Hallucigenia sta tentando di resistere a ogni costo. Il mostro luminoso ha emanato vapore che ha avvolto tutti gli umani nelle circostanze, in maggior parte eldiani. Per questo, in una scena carica di commozione, Jean e Connie si sono salutati come membri della Legione Esplorativa e hanno lasciato tutto ai loro compagni.

Questo momento che anticipa il crudele momento in cui vengono trasformati in giganti puri è stato ritratto dal fan Stark. Nel post su Twitter visibile in basso, c'è l'interpretazione in un illustrazione di quel momento commovente: Jean e Connie sono le figure più alte nella massa di gente che ha paura per il destino che li attende. I due ragazzi della legione sono fianco a fianco, di spalle e ognuno con la mano sulla spalla dell'altro, in un abbraccio di due fratelli di battaglia che stanno per andare incontro al loro destino finale.

Il tramonto colorato, con sfumature viola e arancioni accompagna i due, che osservano il cielo. Sapremo quale sarà il destino definitivo di Jean e Connie in L'Attacco dei Giganti 139, dove è ancora possibile un ribaltamento della situazione.