Due sketch de L'Attacco dei Giganti celebrano il nuovo anno e l'arrivo della stagione 3

I fan de L'Attacco dei Giganti hanno molto per cui essere eccitati in questo 2018. Con la terza stagione dell'anime in dirittura d'arrivo e una compilation dietro l'angolo, infatti, c'è molto da festeggiare.

L'account Twitter ufficiale de L'Attacco dei Giganti ha voluto celebrare l'inizio di quest'anno con uno sketch dettagliato del personaggio preferito dai fan: Levi Ackerman. Insieme allo sketch, che potete trovare in calce alla notizia, il tweet ricorda anche l'imminente uscita della compilation cinematografica, che includerà gli eventi della seconda stagione.

Inoltre, il tweet consiglia di guardare avanti alla terza stagione, in arrivo a Luglio 2018. Il regista, che ha lavorato alle prime due stagioni de L'Attacco dei Giganti, ha detto ai fan all'inizio del 2017 che avevano molto da attendere con la terza stagione, ma ormai il conto alla rovescia è quasi terminato.

Oltre allo sketch di Levi, un animatore della serie ha voluto omaggiare un altro personaggio che ha avuto uno dei maggiori sviluppi durante la seconda stagione: Armin. Per far esaltare i fan sul potenziale di quest'ultimo, l'animatore in questione, il direttore dell'animazione Ayumi Yamada, ha condiviso uno sketch molto interessante su Twitter.

Il disegno, visionabile in calce alla news, dipinge Armin in una luce molto più fredda di quella che ha avuto nella serie fino ad ora, e se la prossima stagione de L'Attacco dei Giganti resterà fedele al manga, sarà decisamente l'anno di Armin..