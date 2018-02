Due splendide fan art di Fullmetal Alchemist raffigurano i figli dei protagonisti

è tornato in auge dapprima con l'aggiunta nel catalogo di Netflix delle due serie televisive principali, e successivamente con l'arrivo sulla piattaforma streaming della discussa trasposizione live-action. I fan si divertono a popolare l'immaginario di Hiromu Arakawa di nuovi elementi, ed ecco che spuntano due splendide fan art.

Un utente su Twitter, infatti, ha postato una sua personale rappresentazione di come la famiglia Elric-Rockbell vivrebbe con dei nuovi pargoli al seguito. Il finale di Fullmetal Alchemist ha regalato ciò che tutti desideravano, e cioè la realizzazione di una delle fan-ship preferite dagli appassionati: l'amore tra Edward e Winry che - come si evince dalle scene finali dell'anime e dalle ultime tavole del manga di Hiromu Arakawa, metteranno su famiglia mettendo al mondo due adorabili bambini.

Le due fan art in questione rappresentano Edward e Winry, ormai adulti, seduti in treno con i due loro figlioletti e Alphonse al seguito. Sembra proprio che zio Al abbia davvero a cuore i due neonati, ma dal secondo disegno traspare che Roy Mustang e Riza Hawkeye non se la cavano particolarmente con i bambini!

I due disegni raffigurano, probabilmente, il ricongiungimento tra Ed, Winry, Al, Roy e Riza dopo molti anni, considerato che la famiglia Elric si trova in treno nel primo disegno (forse in viaggio da Resembool verso Central City) e che i due bimbi si ritrovano in braccio ai due membri dell'esercito di Stato.

Vi piacciono queste due illustrazioni? Vi ricordiamo che l'autrice dell'opera, Hirmu Arakawa, ha realizzato anche un capitolo speciale dedicato a Fullmetal Alchemist. Avete già recuperato le varie serie su Netflix e il film live-action?