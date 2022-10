Due nuovi Super Saiyan 4 debutteranno in Dragon Ball Heroes

Sebbene non sia canonico, Super Dragon Ball Heroes è divenuto molto popolare tra la community di appassionati poiché ci ha condotto verso scontri altrimenti impossibili e trasformazioni dalla potenza incommensurabile. Presto altri due Super Saiyan 4 faranno il loro esordio all'interno della serie.

Con la comparsa di forme come l'Ultra Istinto, l'Ultra Ego e il Super Saiyan Blue, il Super Saiyan 4 è divenuto ormai obsoleto. Nonostante ciò, resta ancora una delle trasformazioni più amate dai fan. Anche se pare piuttosto improbabile rivedere il quarto livello del Super Saiyan in Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes ci ha già permesso di rivedere questa mitica forma in azione.

Nel corso delle varie saghe dell'anime di Super Dragon Ball Heroes, Goku e Vegeta della pattuglia temporale hanno sfruttato più volte il Super Saiyan 4, portandoci addirittura ad assistere a uno scontro dei sogni tra Gogeta Super Saiyan 4 e Vegeth Super Saiyan Blue. Come se ciò non bastasse, questa forma è stata persino superata da Gogeta Super Saiyan 4 Limit Breaker.

La Ultra God Mission V di Dragon Ball Heroes sta ora per introdurre due nuovi Super Saiyan 4. Non saranno Goten e Trunks a raggiungere questa forma, bensì i due protagonisti originali della serie. I due avatar del videogioco arcade Dragon Ball Heroes Beat e Note raggiungeranno dunque il Super Saiyan 4, come vediamo dalla pagina promozionale pubblicata da V Jump.