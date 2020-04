Due tavole inedite dal volume 12 di Dragon Ball Super svelano che fine ha fatto Freezer

Che fine ha fatto Freezer? Dopo gli ultimi eventi di Dragon Ball Super, Toyotaro non ha dato molto spazio al celebre villain dell'opera, ritornato al centro della scena per ben più di una volta nell'attuale corso degli eventi. Tuttavia, con l'uscita del nuovo volume, il sensei si è preso la briga di chiarire la posizione dell'Imperatore del male.

Dopo aver ammirato la splendida copertina a colori del nuovo tankobon di Dragon Ball Super, che ha mostrato alcune differenze con l'attuale design di Vegeta, torniamo a raccontarvi delle novità trapelate in rete in merito alla nuova uscita del fumetto. Oggi, infatti, debutta in Giappone il 12° numero del manga che ha già avuto modo di dettare particolare clamore agli appassionati per due tavole inedite.

Le due immagini in questione, allegate in calce alla notizia, svelano la sorte di Freezer al termine del Torneo del Potere, ma soprattutto chiarisce le cause che hanno allontanato il celebre antagonista dagli eventi attuali. La scena si colloca all'interno dell'astronave dell'Imperatore del male dove una sentinella avverte il proprio leader che un fuggitivo della Prigione Galattica sta per irrompere nel Pianeta che Freezer aveva designato come prossimo bersaglio. Il malvagio villain, probabilmente consapevole dell'identità e pericolosità di Molo, annulla l'attacco al fine di "non immischiarsi in qualcosa che potrebbe peggiorare la situazione". Dopodiché, ordina ai suoi scagnozzi di dirigere l'astronave verso un altro Pianeta da assoggettare.

Che cosa sa Freezer sull'identità di Molo? Fateci sapere cosa ne pensate, come sempre, con un commento qua sotto.