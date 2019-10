Due Youtuber denunciano lo studio di Stars Align: 'Hanno copiato la nostra coreografia'

Sono bastati tre episodi per mettere nei guai Studio Eight Bit, lo staff responsabile per la realizzazione dell'anime originale di Kazuki Akane intitolato Hoshiai no Sora. L'Ending Theme che vi abbiamo mostrato pochi mesi fa infatti, ha recentemente sollevato un vero e proprio polverone sui social per una questione legata al copyright.

Entrando più nello specifico, due Youtuber giapponesi si sono lamentati sui rispettivi profili Twitter per via della curiosa somiglianza tra la sopracitata sigla di chiusura dell'anime e delle loro coreografie postate online diverso tempo fa. Come potete vedere in calce, le due parti risultano effettivamente identiche.

Secondo quanto riportato da Anime News Network, i due ragazzi avrebbero deciso per il momento di non proseguire per vie legali ma di optare piuttosto una semplice richiesta di spiegazioni. Oggi il profilo ufficiale dell'anime ha dichiarato che: "Il problema riguardante l'Ending Theme è attualmente in fase di verifica".

Star Align - Hoshiai no Sora è un anime originale realizzato da Studio Eight Bit e diretto da Kazuki Akane. I disegni dei personaggi sono stati curati da Itsuka, mentre Yuichi Takahashi si è occupato di dirigere il lavoro dello studio di animazione. Il protagonista Maki Katsuragi è doppiato dal celebre Natsuki Hanae, fresco del titolo di "Miglior doppiatore" ricevuto ai Newtype Anime Awards 2019.

