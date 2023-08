Duellanti Leggendari: Vulcanico Brucianima disponibile oggi: tornano i mostri Vulcanico

Le carte Rare Ghost di Yu-Gi-Oh! sono tornate! Dal 10 agosto è disponibile il nuovo set Duellanti Leggendari: Vulcano Brucianima, che reintroduce nel TCG targato Konami una serie di meccaniche, mostri, magie e trappole lanciati tra il 2007 e il 2008: chi si ricorda il famosissimo set "Forza del Distruttore" di 15 anni fa con i suoi mostri "Vulcanico"?

Duellanti Leggendari: Vulcano Brucianima è un set da 62 carte, che comprende in totale 34 carte Comuni, 10 carte Rare, 8 carte Super Rare e 9 carte Ultra Rare, insieme ad una carta davvero rarissima, reperibile solo come Rara Ghost. Quest'ultima, nello specifico, è il Link-2 Salamagna Lupo Luce Solare, già introdotta nel TCG giapponese nel 2019 con l'espansione "Attacco Selvaggio".

Non è dunque un caso che il set sia incentrato sull'archetipo Salamagna e sul deck di Theodore Hamilton-Soulburner (da cui l'espansione prende il nome): Soulburner, infatti, è uno dei personaggi principali dell'anime di Yu-Gi-Oh! VRAINS, mentre il tema Salamagna è stato, in passato, tra i più popolari al mondo nel gioco competitivo.

Spazio però anche alle carte vintage di Axel Brodie, uno dei duellanti più importanti (e amati dai fan di lunga data) dell'arco narrativo di Yu-Gi-Oh! GX. Il deck di Brodie si basa sui mostri "Vulcanico", tra i quali spicca il Mostro con Effetto Destino Fuoco Vulcanico, una creatura di Livello 8 con attributo Fuoco e 3.000 punti di ATK e 1.800 di DEF.

L'intero archetipo Vulcanico, che con l'ultimo set della sub-serie Duellanti Leggendari ha ricevuto diversi nuovi supporti e ristampe, si basa sugli effetti dei suoi mostri, i quali permettono di infliggere danni diretti all'avversario ad ogni turno senza nemmeno dover combattere. Destino Fuoco Vulcanico è stato anche la cover card dell'espansione vintage "Forza del Distruttore", lanciata nel "lontano" 2007.



Come sempre, Duellanti Leggendari: Vulcano Brucianima può essere acquistato in Booster Pack da 5 carte ciascuno, di cui una Rara o superiore, oppure in Booster Box da 36 bustine ciascuno. In ogni caso, vi ricordiamo che le uscite autunnali di Yu-Gi-Oh! saranno tantissime: il prossimo appuntamento è fissato all'8 settembre, quando arriverà al Collezione Leggendaria del 25° Anniversario di Yu-Gi-Oh!.