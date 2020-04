Il duello Boruto vs Kawaki presentato a inizio manga è davvero ciò che sembra?

Anche se l'anime di Boruto: Naruto Next Generations è stato momentaneamente sospeso a causa della pandemia globale che in queste settimane sta tenendo sotto scacco il mondo intero, il manga sequel di Naruto sta continuando la sua serializzazione con il capitolo 45 uscito proprio in questi giorni in Giappone, portando ai lettori nuove rivelazioni.

È ormai da due, tre capitoli che Boruto: Naruto Next Generations sta, a piccole dosi, svelando qualcosa in più intorno a Kara, al piano che l'organizzazione vuole attuare e anche al tanto misterioso Karma che il figlio del Settimo ha sulla mano e che Momoshiki gli ha donato. In questi mesi abbiamo scritto molti articoli raccogliendo tutte le novità introdotte e i misteri svelati. Dopo l'uscita del capitolo 45 abbiamo discusso a lungo sulle rivelazioni che Amado ha condiviso con Naruto riguardo il vero obiettivo degli Otsutsuki. E se nei precedenti capitoli si era iniziato a comprendere come il Karma altro non fosse che un mezzo attraverso il quale i membri del Clan Otsutsuki potessero tornare in vita impossessandosi dei corpi dei ninja marchiati, Amado nell'ultimo capitolo ha confermato tutto. Rivelando che il fine ultimo di Jigen è quello di assorbire tutto il chakra dalla terra, così da alimentare il suo stesso Clan, attraverso l'albero divino.

E se già solo questo non fosse abbastanza per allarmare l'intero mondo dei Ninja, Naruto e il Villaggio della Foglia dovranno fare anche i conti con la minaccia di Momoshiki pronto a prendere il controllo del corpo di Boruto quando sarà il momento. Lo abbiamo già visto contro Boro ritornare dal mondo dei morti e conferire a un Boruto incosciente un potere tanto formidabile da andare al di là di qualsiasi immaginazione.

Kawaki e il figlio del Settimo hanno un destino comune. Entrambi marchiati dal Karma e entrambi scelti come contenitori rispettivamente per Isshiki Otsutsuki, attualmente nel corpo di Jigen, e Momoshiki Otsutsuki. Alla luce delle ultime scoperte, ci viene da pensare che il flashforward visto all'inizio del manga in cui un Boruto ragazzo sfidava Kawaki sulle ceneri di una Konoha completamente distrutta, nasconde più di quanto sembri.

Le possibilità sono diverse. O che in realtà a combattere non erano Kawaki e Boruto ma Isshiki e Momoshiki in possesso dei loro corpi, o che Boruto stava cercando di fermare Isshiki e liberare Kawaki, o il contrario, che Kawaki stesse cercando di fermare Momoshiki che era riuscito ad avere la meglio sul figlio dell'Hokage.

In qualsiasi modo andranno le cose, c'è da dire che le premesse sono molte interessanti e forse il duello Boruto/Kawaki è la possibilità meno entusiasmante e pertanto neanche degna di essere considerata tale.

