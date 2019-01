Dumbbell Nan Kilo Moteru?: scopriamo staff e periodo di lancio dell'adattamento anime

Scopriamo insieme i dettagli della trasposizione animata del manga di Maam e Yabako Sandrovich risalente al 2016, intitolato Dumbbell Nan Kilo Moteru?, che arriverà nel corso della prossima estate.

Nelle scorse settimane è arrivata l'ufficialità che la trasposizione del manga illustrato da Maam e con i testi di Yabako Sandrovich (del 2016), intitolato Dumbbell Nan Kilo Moteru? (o, per come è conosciuto presso il pubblico americano, How much heavy dumbbells can you lift?) ha ricevuto l'approvazione per la prossima estate 2019.

A quanto possiamo dedurre dalle informazioni fino ad ora disponibili, lo studio che si occuperà dell'adattamento sarà il Doga Kobo, con il character design che verrà affidato a Ai Kikuchi, il tutto per la direzione del regista Mitsue Yamazaki.

Ricordiamo che la commedia si basa sulla vita di alcune liceali alle prese con il tentativo di dimagrire tramite l'iscrizione ad una palestra, ecco la sinossi dell'opera:

"Sakura Hibiki è una liceale con una vita del tutto normale, ed è anche una persona dal grande appetito. Un giorno, rendendosi conto che i suoi vestiti le vanno sempre più stretti e che sta ingrassando sempre di più, decide di iscriversi alla palestra più vicina per porre rimedio.

Lì incontra Souuryiuin Akemi, la presidente del consiglio studentesco della sua scuola, che ama gli uomini muscolosi e cerca di convincerla a iscriversi in palestra. Hibiki è molto titubante, ma l’apparizione del bellissimo istruttore Machio le fa cambiare idea. In questa maniera inizia quella che è la sua avventura per ottenere una linea ed un fisico apparentemente perfetto."

Vi interessa questa nuova produzione? Conoscevate Dumbbell Nan Kilo Moteru?