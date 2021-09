Dune: l'artista di The Promised Neverland omaggia il film di Villeneuve con un poster

Dune, il film fantascientifico con il cast stellare di Denis Villeneuve, ha debuttato poco meno di un mese fa nelle sale italiane, e presto arriverà anche in Giappone. Per festeggiare l'imminente uscita nei cinema del Paese del Sol Levante, una grande artista specializzata in opere sci-fi ha deciso di realizzare un poster celebrativo, e il risultato è davvero sorprendente.

Come avrete capito stiamo parlando della talentuosa Posuka Demizu, disegnatrice di del manga di Kaiu Shirai The Promsied Neverland, una serie che non ha certo bisogno di presentazioni. In calce potete dare un'occhiata al poster originale, in cui sono ritratti alcuni personaggi del film insieme alla data d'uscita giapponese, il 15 ottobre 2021.

Dune ha debuttato in Italia lo scorso 3 settembre, ed è rimasto primo al box office per tutto il mese, incassando circa 4,5 milioni di euro. Il lungometraggio tratto dalla serie di romanzi di Frank Herbert si prospetta come uno dei più grandi successi cinematografici del 2021, ed è solo naturale che un'appassionata di fantascienza come Demizu non veda l'ora di recuperarlo al cinema.

E voi cosa ne dite? Vi piace il poster? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che The Promised Neverland è disponibile anche in Italia con J-Pop, che ha pubblicato tutti e 20 i Volumi che compongono la storia.