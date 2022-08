Dungeon Food: l'annuncio dell'adattamento è vicino, secondo dei leak

In questi ultimi tempi, il lavoro dei leaker si è intensificato. Difatti, secondo i più importanti insider presto assisteremo a diversi, importanti annunci, tra i quali anche l'adattamento anime di Dungeon Food.

Sul proprio Twitter, il rinomato leaker @Spanku_u ha riportato la notizia che la serie manga fantasy, comica di Ryoto Kui sta per ricevere una trasposizione animata. Al momento, non c'è ancora alcuna ufficialità sulla serie anime di Dungeon Food, ma questa è molto probabile dato il successo ottenuto dal relativo manga. Vi ricordiamo che secondo recenti leak anche Blue Box verrà adattato in una serie anime.

La serializzazione di Dungeon Food (Delicious in Dungeon) comincia nel febbraio del 2014 sul magazine giapponese Harta del publisher Enterbrain. Attualmente, si contano oltre 80 capitoli pubblicati, di cui 76 raccolti in 11 tankobon. Per festeggiare l'uscita dell'ottavo volumetto, nel 2019 lo Studio Trigger realizzò lo spot commerciale in stile anime che trovate nell'articolo. Che sia proprio lo studio d'animazione di Kill la kill, Little Witch Academia e tanti altri anime di successo a occuparsi dell'adattamento?

I primi rumor sull'anime di Dugeon Food risalgono a diversi mesi fa, per cui ormai dovrebbe mancare pochissimo all'ufficialità. La trama, è ambientata in un mondo fantasy in cui le gilde intraprendono spedizioni per razziare dungeon. La storia segue un gruppo di sei avventurieri impegnati a lottare contro un drago. Quando stanno per essere sconfitti, uno di essi usa la magia di teletrasporto per fuggire via. La squadra finisce però nello stomaco del drago. E voi, conoscete già la serie, oppure è una novità assoluta?