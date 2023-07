Dungeon Food: confermato l'anime, arriverà nel 2024 su Netflix

Nel corso degli ultimi anni Dungeon Food di Ryoko Kui ha riscosso particolare successo tra gli appassionati di fantasy e dungeon crawling con un tocco di inventiva culinaria, diventando in breve tempo una delle serie di cui si attendeva un adattamento anime, da poco confermato dallo Studio Trigger e in arrivo nel 2024, vediamo i nuovi dettagli.

Durante l’evento Anime Expo, uno dei più rilevanti del settore dell’animazione giapponese, ma anche per quanto riguarda la sfera videoludica legata a produzioni animate o serie di successo, infatti, lo studio ha colto l’occasione per celebrare alcuni dei suoi progetti, confermando l’arrivo della serie di Dungeon Food sulla piattaforma di streaming Netflix nel 2024. Tale periodo d’uscita era stato già indicato dallo staff, ma stavolta le persone chiave di Trigger presenti all’evento hanno voluto dire con più chiarezza quando gli appassionati potranno iniziare a seguire le disavventure culinarie dei protagonisti.

L’anime di Dungeon Food debutterà su Netflix nel mese di gennaio 2024, anche se per ora non è stato confermato se si tratterà solo del primo cour di episodi della prima stagione o dell’intera stagione. Alla regia ci sarà Yoshihiro Miyajima, affiancato da Kimiko Ueno come supervisore degli script, mentre il character design, basato ovviamente sull’opera originale di Kui, è stato affidato a Naoki Takeda.

Per chi volesse sapere di più prima di addentrarsi nella narrazione, ecco la presentazione ufficiale della serie: “che manga si ottiene quando si uniscono cibo e avventure nei dungeon? Dungeon Food, basato su una squadra di avventurieri, impegnati in una missione per salvare un membro del loro team, e a scoprire come sopravvivere col cibo che si può trovare all’interno delle segrete. Quando il giovane avventuriero Laios, e i suoi compagni, vengono attaccati e intrappolati in un dungeon da un drago, tutti perdono vettovaglie e denaro. Laios ha però un’idea: “mangiamo i mostri!” Slime, basilischi, mimic e addirittura draghi…nessuna di queste creature è al sicuro dagli appetiti di golosi avventurieri”.

Prima di salutarci, vi lasciamo al trailer e alla key visual di Dungeon Food pubblicati in precedenza.