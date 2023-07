Dungeon Food si mostra con un trailer: l'anime in arrivo su Netflix a inizio 2024

L'Anime Expo 2023 sta riservando gradite sorprese agli appassionati. Tra i vari annunci spicca quello di Dungeon Food, l'anime fantasy sul cibo e sui dungeon tratto dal manga di Ryoko Kui che arriverà presto su Netflix. Ecco tutto ciò che è stato rivelato sulla produzione!

Nel corso dell'Anime Expo 2023 che dal 1° al 5 luglio si svolge nella sede di Los Angeles è stato presentato Delicous in Dungeon (Dungeon Meshi), la serie che J-POP Manga pubblica in Italia con il titolo di Dungeon Food.

Come risaputo Dungeon Food arriverà nel 2024 su Netflix, ma finalmente è stato rivelato un periodo d'uscita. L'anime prodotto da Studio Trigger, studio d'animazione celebre per Cyberpunk: Edgerunners, Little Witch Academia o BNA, approderà nel catalogo del colosso dello streaming nell'inverno del nuovo anno.

Dungeon Food è stato mostrato con un trailer che mette in evidenza le potenzialità del titolo. Dungeon Food è una serie che combina avventure in loschi sotterranei al cibo. Quando Laios e la sua compagnia vengono attaccati e sconfitti da un drago nelle profondità di una prigione, il gruppo perde tutti i suoi soldi e le provviste. Senza cibo e denaro, Laios ha un'idea geniale, quella di mangiare i poco appetitosi mostri che abitano il dungeon.