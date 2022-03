Dungeon Food: primi rumor sulla trasposizione animata del manga di Ryoko Kui

Dungeon Food è un’opera singolare, esilarante e pericolosa allo stesso tempo, con un’attenzione rivolta all’ambientazione e ai mostri, ma soprattutto ai piatti che il protagonista è costantemente intento a cucinare. Considerando l’ottima accoglienza ricevuta dal manga, i fan sta iniziando a discutere riguardo una possibile trasposizione animata.

Già durante il sondaggio indetto nel 2020 da Anime Japan la serie fantasy di Ryoko Kui si era posizionata in alto, al pari di Bokura no kiseki, e Komi Can’t Communicate, la cui prima stagione ha riscosso un grande successo su Netflix. Entrando più nello specifico, molti fan delle simpatiche avventure di Laios e dei suoi compagni, impegnati a sconfiggere mostri e a dover poi affrontare gli inevitabili morsi della fame, si trovano anche in Italia grazie all’acquisizione dei diritti del manga da parte della casa editrice J-Pop.

Questo seguito, per nulla indifferente, potrebbe effettivamente portare alla produzione di una serie anime, che stando a quanto riportato da @SugoiLITE nel post che trovate in fondo alla pagina, sarebbe già in produzione. Ovviamente si tratta per ora di un unico rumor, dove non viene nemmeno specificato lo studio di animazione che se ne sta occupando, pertanto vi invitiamo a considerarla con la giusta cautela. Diteci comunque cosa ne pensate, e soprattutto se vorreste effettivamente vedere una trasposizione della storia di Laios.