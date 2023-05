Dungeon Food: trailer, key visual e data 2024 per l'anime fantasy sui guerrieri del cibo

Ci sono tanti manga e anime fantasy in Giappone, molto spesso figli di personaggi trasportati in altri mondi, gli isekai che ultimamente vanno tanto di moda. Non cade in questa categoria Dungeon Food, che invece nasce come un fantasy che unisce l'azione e l'avventura a tematiche molto più particolari del solito.

Ciò che rende Dungeon Food unico è il suo approccio unico al genere fantasy. Invece di combattere solo per il tesoro o la gloria, i protagonisti si concentrano sulla ricerca di cibo e sulle loro abilità culinarie. Ogni mostro che incontrano viene considerato un ingrediente potenziale e il manga si concentra sulla preparazione dettagliata dei pasti, con ricette elaborate e dettagliate che vengono condivise con i lettori. Lettori che a breve non saranno più soli dato che da tempo è stato annunciato l'anime di Dungeon Food.

Dopo tantissima attesa, la casa editrice Kadokawa ha ufficializzato il trailer di Dungeon Food, con l'anime che sarà prodotto da Studio Trigger. Insieme al video, disponibile in alto e che mostra le prime avventure del party di avventurieri, è stata rivelata una key visual della serie, con tutti gli eroi radunati intorno al fuoco, e l'elenco dei doppiatori.

Kentarō Kumagai darà la voce all'umano Laios;

Sayaka Senbongi darà la voce a Marcille, la maga;

Asuna Tomari doppierà Chilchuck il mezzelfo;

Hiroshi Naka sarà la voce del nano Senshi;

L'anime di Dungeon Food verrà trasmesso da gennaio 2024.

Dungeon Food, noto anche come Dungeon Meshi in patria, è un manga creato da Ryoko Kui. Ambientato in un mondo fantasy, la storia segue le avventure di un gruppo di avventurieri che esplora dungeon per recuperare ingredienti alimentari e cucinare deliziose pietanze utilizzando i mostri che incontrano lungo il percorso. Il protagonista principale è Laios, un giovane guerriero umano che decide di intraprendere una missione disperata per salvare sua sorella Falin, scomparsa in un dungeon dopo essere stata inghiottita da un drago rosso. Insieme ai suoi compagni di squadra, tra cui la maga sensibile Marcille e il coraggioso nano Senshi, Laios si avventura in profondità nel dungeon, affrontando pericoli mortali e creature mostruose per ottenere gli ingredienti necessari alla sopravvivenza. Il manga è disponibile in Italia con J-POP.