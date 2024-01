I duo più forti degli anime: queste coppie sono imbattibili

Nella maggioranza degli shonen alla figura del protagonista si contrappone quella di un rivale o amico col quale si crea una forte complicità sul campo di battaglia per respingere gli avversari o le grandi minacce di turno. Ma chi tra questi duo è il migliore? Scopriamo in questa top 5 delle migliori coppie di combattenti negli anime shonen.

Iniziamo da Gon Freecss e Killua Zoldick di Hunter x Hunter. I due giovani ragazzi cominciano i loro rispettivi viaggi per diventare cacciatori con alcune basi relative al combattimento, e si rivelano entrambi dei prodigi nell’apprendimento delle tecniche nen. Sebbene Killua avesse ricevuto insegnamenti su tecniche assassine, viste le sue origini, è col nen che dimostra di essere un combattente straordinario, così come l’amico Gon. L’amicizia tra i due e la sinergia delle rispettive tecniche li rende una delle migliori coppie degli shonen sul campo di battaglia.

Se parliamo di complicità e obiettivi comuni introduciamo la coppia Zoro-Sanji di ONE PIECE. Lo spadaccino Roronoa Zoro e il cuoco Sanji hanno caratteri profondamente diversi, che spesso li spinge a discutere, e stili di combattimento altrettanto diversificati, e proprio per questo riescono a sorprendere e travolgere qualsiasi avversario con rapidità, potenza, e precisione, meritandosi appieno il titolo di Ali del Re dei Pirati.

Passiamo poi al duo Meliodas-Ban di the Seven Deadly Sins. Meliodas è uno dei personaggi più potenti della serie, capace anche di creare cloni di sé stesso e impossibilitato a morire per via di una maledizione. Al suo fianco troviamo Ban, anch’esso immortale e in grado di rubare forza, velocità e capacità degli avversari grazie all’abilità Snatch che, sebbene abbia dei limiti lo rende straordinariamente forte.

Sul secondo gradino del podio troviamo la coppia Naruto-Sasuke, due tra i personaggi shonen più amati e conosciuti, passati svariate volte dall’essere compagni a rivali. Eredi degli insegnamenti di due dei tre leggendari Sannin della Foglia, Naruto e Sasuke conoscono tecniche e raggiungono trasformazioni tra le più uniche e potenti dell’opera di Kishimoto, e quando uniscono le loro forze con sinergia riescono a fronteggiare persino extraterrestri incredibilmente potenti come Kaguya o Isshiki Otsutsuki.

Infine, il titolo di duo imbattibile nella storia degli anime va a Goku e Vegeta di Dragon Ball. Eterni rivali, perennemente in competizione per superare il livello dell’altro, i due Saiyan sono diventati col tempo creature dalla potenza divina, con la quale continuano a salvare il pianeta Terra e l’intera galassia da minacce sempre più grandi e devastanti. Quando non si affrontano per allearsi e migliorare, i due riescono a mettere in difficoltà qualunque creatura gli appaia davanti, e le loro fusioni, Vegeth e Gogeta, rientrano di diritto tra gli esseri più potenti dell’universo.