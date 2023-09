Quanto dura l'episodio finale di Attack on Titan? Più del previsto, sarà come un film

A marzo è andata in scena la prima parte del finale di Attack on Titan, il primo pezzo di una conclusione attesa da anni. Dopo la fine della seconda parte della quarta stagione, che vide Eren Jaeger trasformarsi in un gigantesco mostro scheletrico in grado di far avanzare i giganti colossali verso il mondo, è iniziata un'altra fase per l'anime.

Con un episodio di circa un'ora, corrispondente a tre episodi classici, Studio MAPPA ha messo in scena alcune delle parti più cruente di Attack on Titan. Dalla distruzione della città di Ramzi alla difesa da parte di Hange dell'idrovolante, ce n'è stata tanta di carne al fuoco. Tuttavia, non è ancora giunto nulla a conclusione: manca infatti l'episodio finale di Attack on Titan, in arrivo a novembre 2023.

Quest'ultima parte adatterà il volume conclusivo del manga, il 34, e racconterà quindi della fase terminale di questa dura e aspra battaglia. Ma quanto durerà l'episodio finale di Attack on Titan 4? A quanto sembra, molto più del previsto e molto di più dell'episodio precedente. Dopo aver rivelato - involontariamente, in anticipo - la data di uscita della puntata in questione e il trailer, è emerso che il finale di Attack on Titan Final Part Final Season durerà ben un'ora e mezza. Si tratta, in sostanza, di lungometraggio televisivo.

La durata, in sostanza, si attesta su quella di poco più di quattro episodi classici della serie. Vi aspettavate una lunghezza del genere? E siete pronti per questo clamoroso finale di una delle serie più amate dell'ultimo decennio?