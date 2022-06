Quanto dura ONE PIECE: RED? Un leak svela il minutaggio

Toei Animation si sta impegnando per concludere il progetto ONE PIECE: RED, il prossimo film della saga che arriverà ad agosto nelle sale cinematografiche giapponesi e qualche mese dopo in Italia. Mentre animatori e doppiatori continuano a preparare il prodotto, sul lato promozionale si continuano a mostrare altri dettagli del film.

Negli ultimi giorni sono stati mostrati i nuovi pirati Jellyfish, new entry di ONE PIECE: RED. Ci saranno quindi tanti personaggi coinvolti, dato che questi si vanno ad affiancare ai protagonisti, ai marine, alle ciurme di Law, Kid e Big Mom, al Governo Mondiale e a tanti altri, quindi sarà necessario un buon screentime per tutti. E a proposito di questo, trapela la durata di ONE PIECE: RED in rete.

Secondo un leak di Oecuf, ONE PIECE: RED durerà 2 ore precise. 120 minuti che lo porrebbero molto al di sopra dello scorso film della saga, ONE PIECE: STAMPEDE, che durò 19 minuti in meno, ma sarebbe alla pari di ONE PIECE: GOLD. Pensate che due ore saranno un tempo sufficiente per permettere di scoprire adeguatamente i segreti dell'isola e di Uta?

ONE PIECE: RED sarà il quindicesimo film dedicato alla saga di ONE PIECE e sarà supervisionato da Eiichiro Oda, l'autore originale del manga.