Quanto dura l'ultima puntata di Demon Slayer 3? Minutaggio speciale per il finale

Demon Slayer Stagione 3 sta portando gli spettatori dell'anime a vivere lo Swordsmith Village Arc, saga in cui Tanjiro e Nezuko affrontano ancora una volta la minaccia delle Lune Crescenti. Mentre il combattimento sconvolge la produzione di Ufotable, un insider ha svelato il minutaggio del finale di stagione.

La battaglia imperversa nella terza stagione di Demon Slayer e la popolarità della serie è alle stelle. La quarta e quinta Luna Crescente hanno attaccato il Villaggio di Forgiatori di Katana, difeso dai Pilastri della Nebbia e dell'Amore, e dai fratelli Kamado e Genya. In Demon Slayer 3x06 è stata raccontata la storia emozionante di Genya, grande protagonista del combattimento contro Hantengu che sembra indirizzato alla fine.

Con la serie giunta alla metà di stagione, la rete si prepara già al grande finale di questo arco narrativo. Secondo quanto rivelato da un noto insider del settore, l'ultima puntata di Demon Slayer 3 avrà una durata speciale.

Come accaduto per la premiere, pare che anche l'episodio finale della Stagione 3 di Demon Slayer durerà circa 45 minuti. Il leak parla addirittura di un minutaggio pari a un'ora, ma questa lunghezza potrebbe riferirsi alla durata prevista per lo slot televisivo. A quei 60 minuti vanno dunque sottratti i tempi pubblicitari. L'episodio finale di Demon Slayer 3, il numero 11, andrà in onda il 25 giugno 2023.