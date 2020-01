La dura scelta di ONE PIECE: Oden ha dovuto lasciare gli affetti alle spalle

L'avventura su Wanokuni si sta prolungando con un terzo atto concentrato sulla figura di Oden Kozuki, il mitico samurai padre di Momonosuke e Hiyori. Colui che ha segnato il paese nel bene e nel male sta intraprendendo però un viaggio alla scoperta del mondo insieme al futuro Re dei Pirati di ONE PIECE, Gol D. Roger.

Durante la prima fase della sua vita piratesca, Oden ha incontrato Toki, colei che sarebbe diventata la sua futura moglie con tanto di bambini nati proprio a bordo della Moby Dick. Il quartetto si trasferirà poi sulla Oro Jackson di Roger in occasione dell'ultimo viaggio del pirata. Questi ultimi capitoli di ONE PIECE ci hanno narrato l'epica avventura tra un'isola e l'altra, alla ricerca di misteri e di Poignee Griffe come quello a Skypea.

Solo che l'inconveniente è dietro l'angolo: nel capitolo 967 di ONE PIECE, Toki si è ammalata ed è costretta a fermarsi. Per sua fortuna, la nave era vicina a Wanokuni, dove tra l'altro la ciurma doveva dirigersi per poter leggere l'iscrizione sul Road Poignee Griffe lì nascosto. Dopo un breve litigio, Oden deve decidere se fermarsi e non raggiungere il suo obiettivo per restare al fianco della moglie e dei figli oppure se lasciarli indietro.

Sotto richiesta di Toki, Oden prosegue senza voltarsi e senza ammirare il nuovo paesaggio di Wanokuni, già devastato dalle numerose fabbriche create da Orochi. Alla fine, dopo un'ulteriore traversata, Oden raggiungerà il One Piece su Laugh Tale insieme a Roger.