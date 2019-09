Duranki, la nuova serie dall'autore di Berserk si mostra in una pagina a colori

Questo mese ha dell'incredibile, ancora la community stenta a credere che Kentaro Miura, leggendario autore di Berserk, sia apparso su rivista con un nuovo titolo. Quasi come se desiderasse cambiare aria dall'immaginario distruttivo di Guts, proponendo al pubblico il suo nuovo gioiellino, Duranki.

Al momento, sulla nuova opera di Miura, non si hanno molte informazioni, ad eccezione del ruolo che il sensei occuperà all'interno del progetto. Infatti, il premiato mangaka si concentrerà unicamente alla supervisione dell'opera, con il design e la stesura della narrazione affidata allo studio Gaga, partner di Berserk da ormai molto tempo a questa parte. Questa nuova serie, dunque, sulla carta non dovrebbe influire sulla già travagliata opera capolavoro del sensei, ma aggiungerà sulla mensolina dei ruoli che ricopre un importante incarico. Dopotutto, la sua firma è già di per sé una garanzia.

Dunque, Duranki nasce con molte aspettative, nonostante l'annuncio cascato a ciel sereno, con una trama e una storia da tutta da scoprire. Informazioni forniteci col contagocce, ma che paiono terminare a breve, con l'uscita del capitolo fissata al 9 settembre. Nel frattempo, tuttavia, possiamo finalmente ammirare la prima pagina a colori di apertura al capitolo 1, grazie alla meravigliosa illustrazione che potete ammirare in fondo alla pagina.

Staremo a vedere cosa Duranki sarà in grado offrire all'immenso ed esigente pubblico di Berserk, ma non restiamo nella pelle di scoprire questo nuovo immaginario fantasy firmato Kentaro Miura. E voi, invece, cosa ne pensate della pagina a colori in questione? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito spazio qua sotto, affidandoci le vostre opinioni su questa nuova serie del sensei.