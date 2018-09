Durante il 49° episodio di Black Clover ci è stato mostrato un attacco terrificante!

Trasmesso in Giappone durante la giornata di ieri, il 49° episodio dell’anime di Black Clover ci ha finalmente mostrato la conclusione dell’ultima battaglia dell’arco narrativo ambientato nel Tempio Sommerso. Nel disperato tentativo di abbattere Vetto, tutti i membri del Toro Nero hanno dato una grande dimostrazione di potere...

Uno dei personaggi più interessanti dell’intero episodio è stato però il capitano Yami, che dopo aver visto la sua squadra lavorare così duramente, ha superato i propri limiti per scatenare il suo attacco più devastante: il cosiddetto “Dark Cloaked Dimension Slash”.



Quando Asta e i Tori Neri sono riusciti a sconfiggere Vetto, questi non è rimasto a terra troppo a lungo. Poiché un flashback ha rinvigorito il suo rancore nei confronti dell’umanità intera, Vetto ha subito recuperato i propri poteri magici e ha giurato di distruggere il Tempio Sommerso assieme a coloro che si trovavano ancora al suo interno. Nonostante fossero ormai privi di mana, Asta e gli altri si sono dunque preparati a combatterlo ancora una volta, ma è stato allora che il capitano Yami ha oltrepassato i propri limiti.



Per far sì che gli sforzi del suo team non venissero sprecati, Yami ha dato fondo a tutte le sue forze per scatenare un nuovo incantesimo in grado non solo di liberarlo dalla trappola che l’ha finora tenuto lontano dal campo di battaglia, ma addirittura capace di mettere Vetto al tappeto una volta per tutte.



Il capitano Yami, che spesso parla della costante necessità di superare i propri limiti, ha dunque dato un lampante esempio a tutti i suoi subordinati. Alzando la sua spada verso la sfera esplosiva generata dal mana di Vetto, Yami ha scagliato il suo nuovo attacco, che a quanto pare è persino in grado di tagliare le dimensioni.

Tratto dall’omonimo manga di Yūki Tabata, l’anime di Black Clover è trasmesso in Giappone ogni martedì, mentre i fan occidentali possono visionarne gli episodi sulla piattaforma di streaming Crunchyroll, che addirittura ci propone la serie con sottotitoli in lingua italiana. Sebbene la prima stagione sia ormai prossima a concludersi, Studio Pierrot ha annunciato che Black Clover riprenderà la propria regolare programmazione già nel corso di ottobre 2018.