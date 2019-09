Durarara!! La serie animata diventa un'opera teatrale

Durarara!! ha avuto un notevole successo, mentre la seconda stagione è approdata su Netflix, lo show ha continuato con altre due serie animate, che hanno trasposto i diversi volumi delle light novel scritte da Ryohgo Narita. A conferma di questo è stato appena annunciato un'opera teatrale ispirata all'anime.

Il sito della piece ha inoltre condiviso un'immagine promozionale inedita, insieme alle prime informazioni riguardo la trasposizione. Gli spettacoli andranno in scena da aprile a maggio 2020 nelle tre cittadine di Tokyo, Aichi e Osaka, ad occuparsi della regia troveremo Nobuhiro Mori, mentre Noburo Takagi sarà lo sceneggiatore. Nel suo curriculum troviamo copioni per serie quali Golden Kamui, Attack on Titan e Baccano. La produzione generale invece sarà affidata ad Aniplex e Triffle Entertainment. Non è l'unica opera che è stata trasposta dal vivo, una delle più famose è stata la storia di Naruto raccontata a teatro, utilizzando le tecniche del celebre spettacolo Kabuki giapponese.

Se non avete ancora visto la serie, ecco una breve sintesi della trama: "Un motociclista senza testa ha iniziato a girare per le strade del quartriere di Ikebukuro a Tokyo. Qui sono presenti rappresentati della Yakuza e della criminalità organizzata di tutto il mondo. Per questo Mikado Ryuugamine è attratto da questa zona, annoiato dalla sua vita da liceale che considera banale e senza grandi avvenimenti". Invece se siete già degli appassionati dell'opera vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Durara!!X2, presente su Netflix.