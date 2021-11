Durarara!!: Tutte le opere collegate al franchise di Ryogo Narita

Oltre ad essere stata trasposta in una opera teatrale ispirata a Durarara!!, la serie scritta da Ryogo Narita ha riscosso un grande successo anche grazie alle light novel e agli anime dedicate. Scopriamo quindi i titoli collegati a Durarara.

La prima opera incentrata su Durarara è l'omonima light novel, composta da 14 volumi e scritta da Ryogo Narita dal 2004 al 2014. La storia è ambientata nel quartiere di Ikebukuro e racconta i numerosi personaggi che abitano a Tokyo e le loro avventure. L'opera ha riscosso un grande successo, per questo è stato pubblicato anche un manga, incentrato sulle vicende della light novel e composto da 10 volumi. In Italia il manga disegnato da Akiyo Satorigi è stato pubblicato da Star Comics, mentre è disponibile anche il seguito, composto da 3 volumi e incentrato sempre sulle storie di Ryogo Narita.

Una seconda parte di light novel è stata annunciata nel 2014 ed è ancora in corso: si tratta di "Durarara!! SH", scritta sempre dallo stesso autore e composta da quattro volumi fino a questo momento, in cui sono presenti i disegni di Suzuhito Yasuda. Inoltre, sono state pubblicate due serie di anime, la seconda composta da 3 archi narrativi diversi, se siete interessati ecco la nostra recensione di Durarara!!.