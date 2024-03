Quanto durerà la pausa di Dragon Ball Super? C'è una data per il ritorno del manga

La morte di Akira Toriyama è stato uno shock improvviso per tutti noi appassionati, ma soprattutto per gli addetti ai lavori che con il maestro collaboravano alla serializzazione di Dragon Ball Super. Per metabolizzare questo dolore e preparare al meglio i futuri contenuti, la serie manga si fermerà, ma per quanto?

Per Toyotaro la perdita di Toriyama è stata devastante. A lui tocca il compito più arduo, quello di sostituire il leggendario maestro e proseguire il racconto che tutto il mondo ama. Ci vorrà però del tempo.

Dragon Ball Super 103 è il passaggio di testimone tra i due autori, probabilmente l'ultimo capitolo supervisionato da Akira Toriyama. D'ora in avanti sarà solamente Toyotaro a occuparsi di Dragon Ball Super, ma non prima di una pausa necessaria per rifiatare, accettare la perdite del sensei e preparare il nuovo arco narrativo.

In Dragon Ball Super 104 comincerà una nuova saga, una storia inedita che seguirà gli eventi del post Super Hero. Prima di questo nuovo inizio, però, Dragon Ball Super è entrato in pausa.

Con la pubblicazione del capitolo 103, Toyotaro si ferma. Il prossimo mese ci sarà pausa, ma quando tornerà il manga? I fan non devono preoccuparsi, poiché non si tratta di uno stop prolungato come invece ci si aspettava. Dragon Ball Super 104 uscirà il 20 maggio 2024, come indicato ufficialmente dalla pagina dell'opera su MangaPlus.

