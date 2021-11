Il Duro Lavoro di Musubu e A Sign of Affection: il Free Comic Book Day 2021 di Star Comics

Due nuove, attesissime opere stanno per debuttare nel territorio italiano con Edizioni Star Comics. Parliamo di Il Duro Lavoro di Musubu e A Sign of Affection, i cui primi capitoli arriveranno gratuitamente in occasione del Free Comic Book Day Italia 2021.

In esclusiva per le fumetterie aderenti, dal 2 dicembre e per tutto il mese, comincia il Free Comic Book Day Italia 2021, un’iniziativa che sprona i giovani alla lettura e alla scoperta di nuove, entusiasmanti opere. Edizioni Star Comics parteciperà a questo progetto proponendo, in maniera del tutto gratuita, i primi capitoli di diversi volumetti, tra cui l’attesa hit di Shonen Jump Kaiju No.8. Come recentemente svelato sui social network ufficiali, ad accompagnare l’opera di Naoya Matsumoto ci saranno anche Il Duro Lavoro di Musubu e A Sign of Affection.

Dal 7 dicembre, debutta in Italia il primo volume di Il Duro Lavoro di Musubu, ma un assaggio dell’opera scritta e disegnata da Taishi Mori la si potrà avere già dal 2 dicembre, data d’inizio del Free Comic Book Day Italia 2021.

Serializzato sulla rivista Monthly Shonen Sunday di Shogakukan a partire dal 2017, racconta la storia di Goro Sagami. Lavorando nel reparto vendite della Industrie della Gomma Shonan S.p.a., si innamora perdutamente di Musubu, del reparto di sviluppo generale, una bella ricercatrice che si dedica alla produzione di preservativi. Quando i due per pura casualità finiscono per lavorare assieme, Goro proverà ad avvicinarsi alla ragazza dall’animo cristallino e candido. Tra inevitabili doppi sensi, comincerà un’imperdibile, esilarante commedia romantica.

Sempre il 2 dicembre, arriverà gratuitamente per il Free Comic Book Day il primo capitolo di A Sign of Affection, uno degli shojo più apprezzati dell’ultimo periodo, vincitore del “fumetto più consigliato dai librai giapponesi” di aprile 2021.

L’opera di Suu Morishita, pubblicata sulla rivista Dessert di Kodansha dal 2019, segue le vicende di Yuki, una tranquilla studentessa universitaria che è affetta da sordomutismo sin dalla nascita. Le sue giornate vengono sconvolte dall’incontro casuale con il bello Itsuomi, che pur parlando ben sei lingue, non conosce quella dei segni.

Vi salutiamo lasciandovi a ONE PIECE Novel Law, il più recente annuncio di Star Comics.